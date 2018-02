Tienduizenden mensen zoeken stemhulp

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over een maand, de campagnes zijn net begonnen, maar toch hebben tienduizenden mensen al een stemhulp ingevuld.

De StemWijzer van ProDemos heeft voor 44 gemeenten een lijst met stellingen. Die zijn in anderhalve week tijd al meer dan 100.000 keer ingevuld. De gemeente Den Haag heeft de meeste invullers, ongeveer 11.500. De stellingen voor Amsterdam zijn woensdag online gezet en werden sindsdien al bijna 8000 keer ingevuld. In Maastricht, Tilburg, Amersfoort en Zaanstad hebben ongeveer 4000 mensen antwoord gegeven op de stellingen.

In de meeste gemeenten heeft ongeveer 5 procent van de kiezers de StemWijzer gedaan, zegt ProDemos. Uitschieters zijn Beuningen en Staphorst, waar een op de zes kiezers al antwoord heeft gegeven op de stellingen.

Over de adviezen zelf kan ProDemos niets zeggen. „We registreren niet welke partijen bij mensen naar voren komen. We houden wel antwoorden op stellingen bij, maar daar kun je geen conclusies uit trekken. Het gaat om lokale thema’s en we weten niet hoe representatief de groep is die de StemWijzers invult. Bovendien vinken sommige mensen aan dat we de antwoorden niet mogen registreren.”

MijnStem heeft nog geen bezoekersaantallen. Deze stemhulp van het bureau Citisens is in 64 gemeenten beschikbaar. Anders dan bij de andere stemhulpen heeft MijnStem een zogeheten slider. De kiezer kan een schuif heen en weer bewegen op een 100-puntsschaal, van helemaal eens tot helemaal oneens. Dat is volgens MijnStem nauwkeuriger dan iemand laten kiezen tussen eens, oneens en geen mening. Ook het Kieskompas, dat stellingen voor 35 gemeenten heeft gemaakt, heeft nog geen invulcijfers.

Er komt nog een vierde, grote kieshulp aan, van de regionale kranten van de Persgroep. Die vragenlijst, de Kieswijzer, wordt zaterdag gelanceerd in 220 gemeenten. Hij is gemaakt door onder meer AD, Het Parool, De Gelderlander en BN DeStem. De Kieswijzer is niet gebaseerd op onderwerpen in partijprogramma’s, maar op thema’s die door lezers en redacties zijn aangedragen.