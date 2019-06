Tien plofkrakers voor Belgische rechter

Tien Nederlanders die verantwoordelijk worden gehouden voor zes plofkraken in Vlaanderen moeten voor de rechter in Antwerpen verschijnen. Het Openbaar Ministerie beschouwt het tiental als een criminele organisatie.

De bende werd in september opgerold met hulp van het plofkraakteam van de Nederlandse politie. Uit onderzoek van de Belgische politie was gebleken dat de auto’s die werden gebruikt van hetzelfde Nederlandse verhuurbedrijf kwamen. Bij de kraken tussen mei en augustus vorig jaar zou ongeveer 560.000 euro zijn buitgemaakt. In een geval bleef het overigens bij een poging.

De verdachten zijn tussen de 22 en 32 jaar. Zij worden verdacht van zware diefstal, opzettelijke vernieling door ontploffing, verboden wapenbezit, heling, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.