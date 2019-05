Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FVD), heeft zijn stem uitgebracht voor het Europees Parlement. Hij deed dat in de Posthoornkerk in Amsterdam.

Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. Baudet is lijstduwer. Lijsttrekker Dirk Jan Eppink zat van 2009 tot 2014 in het Europees Parlement voor de Belgische partij Lijst Dedecker. In 2014 was hij lijstduwer voor de VVD.