Thieme (PvdD) laat Kamer opnieuw de tanden zetten in rituele slacht

Ondanks de nederlaag in 2012 strijdt Marianne Thieme (PvdD) verder voor het door haar felbegeerde totaalverbod op onbedwelmd slachten. De Tweede Kamer ontvangt woensdag kenners, belanghebbenden en betrokkenen. Kritiek en weerstand overheersen.

Voor de voorvrouw van de dierenpartij staat het als een paal boven water: de bestaande uitzondering voor de rituele slacht om dieren niet te hoeven bedwelmen moet geheel verdwijnen. „Hoewel slacht nooit een diervriendelijke activiteit kan worden, ligt de vraag voor of het lijden van dieren voorafgaand en tijdens de slacht kan en moet worden beperkt”, schrijft ze in een toelichting op haar nieuwe wetsvoorstel. Nieuw, want de PvdD’er ondernam eerder een vergelijkbare poging. „Er komt een einde aan de onverdoofde slacht in Nederland”, twitterde een opgetogen Thieme in juni 2011. „Drie jaar hard aan gewerkt met z’n allen, nu brede steun!” Enkele dagen later verzilverde ze die brede steun: 116 Kamerleden stemden voor haar wetsvoorstel; 30 parlementariërs stemden tegen. De tegenstemmen kwamen van de drie christelijke partijen, één PVV’er en drie PvdA’ers.

Verbod op ritueel slachten is niet te rechtvaardigen

Een jaar later gooide de Eerste Kamer echter roet in het eten. Een ruime meerderheid van de senatoren (51 tegenover 21) veegde het wetsvoorstel alsnog van tafel. Naast de christelijke partijen stemden ook VVD, PvdA, D66 en een deel van GroenLinks tegen.

Thieme kondigde meteen aan een nieuwe poging te wagen.

Gesterkt

Die poging is inmiddels begonnen; het nieuwe wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer, aangevuld met commentaar van de Raad van State en een reactie van Thieme daarop. De PvdD-fractievoorzitter voelt zich gesterkt door veranderde maatschappelijke opvattingen, schrijft ze. Ook wijst ze erop dat er onder joden en moslims verschillende interpretaties bestaan van de religieuze voorschriften rond slachten.

Volgens de Raad van State wordt er met het voorstel een legitiem maatschappelijk belang nagestreefd, maar tast het de vrijheid van godsdienst te zeer aan. De Raad is bovendien niet overtuigd van de noodzaak, en verwijst naar bestaande regels rond rituele slacht. „Zonder die noodzaak vormt het voorstel een niet-gerechtvaardigde inbreuk op de vrijheid van godsdienst.” Het advies luidt dan ook: heroverwegen.

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer gaat woensdag in gesprek met kenners, belanghebbenden en betrokkenen. Boven aan de sprekerslijst prijkt de naam van de Jordaanse prinses Alia bint Hussein, een medestander van Thieme. De prinses praat met de Kamerleden via Skype.

Daarnaast zijn er onder meer rechtsgeleerden, betrokkenen bij de slacht en vertegenwoordigers van religieuze organisaties en dierenwelzijnsgroepen. Uit de vooraf ingediende betogen blijkt dat de meerderheid van de gasten zeer kritisch over of ronduit tegen het wetsvoorstel is. Zo vindt het College voor de Rechten van de Mens „de proportionaliteit van de inbreuk (op de vrijheid van godsdienst, CH) zeer discutabel en in ieder geval nog volstrekt onvoldoende onderbouwd.”

Convenant

Verder wijzen diverse sprekers op de waarde van het ”Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten”, dat in 2012 werd gesloten. Daarin kwamen de betrokken partijen bijvoorbeeld overeen dat permanent toezicht uitgangspunt werd, en werd afgesproken dat dieren veertig seconden na de halssnede buiten bewustzijn moeten zijn. De opstelling van het convenant liep destijds parallel aan het debat in de Senaat. Volgens Thieme blijft er echter sprake van „onnodig extra lijden in vergelijking met bedwelmd slachten.”