Thalys introduceert tussenklasse

De rode hogesnelheidstreinen van Thalys krijgen in december een derde klasse. De nieuwe ‘comfort’-klasse zit tussen de huidige eerste en tweede klasse in, en is vooral bedoeld om de trein voller te krijgen.

De ‘comfort’-klasse komt neer op de dure ‘premium’-klasse, maar dan zonder uitgebreide restauratie en snelle wifi. Thalys hoopt dat zakenreizigers die nu tweede klasse reizen de extra ruimte en rust van de eerste klasse gaan gebruiken, zei Thalys-directeur Agnès Ogier woensdag op een persconferentie in Brussel.

Vorig jaar pakten 6,7 miljoen passagiers een Thalys, en dat zouden er volgend jaar 7 miljoen moeten worden. Thalys International rijdt tussen Amsterdam en Parijs, maar bijvoorbeeld ook van Brussel naar Keulen. Het bedrijf is eigendom van de Franse, Belgische en Duitse spoorwegen. NS is een ‘strategische partner’.