Test met drones buiten zicht piloot

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat een test doen met vliegen met drones buiten het zicht van de piloot. Dat is nu nog door de wet verboden. In maart volgend jaar zullen enkele tientallen testvluchten tussen het vasteland en Schiermonnikoog plaatsvinden.

Het ministerie werkt hiervoor samen met ANWB Medical Services, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Technische Universiteit van Delft. Het experiment gaat een aantal weken duren. Met de drones zullen waarschijnlijk medicijnen worden bezorgd op het Waddeneiland.

Het plan is nog in ontwikkeling. „We zitten nog in de fase van het plannen”, aldus een woordvoerder van het ministerie vrijdag. Zo staat nog niet vast waarvandaan wordt gevlogen naar Schiermonnikoog. Er wordt nu ook nog gekeken naar onder meer vergunningen en veiligheid.

Met de proef wordt onderzocht hoe de wetgeving betreffende drones toekomstbestendig kan worden. Als het experiment positief uitpakt, kan er gekeken worden in welke andere sectoren de onbemande vliegtoestellen op deze wijze kunnen worden ingezet. Daarbij valt bij voorbeeld te denken aan de gewasbescherming.

Een piloot mag zijn drone nu niet uit het oog verliezen. Dat gaat straks met de test wel gebeuren. „We willen kijken of dat werkt en willen er van leren”, zegt de woordvoerder. Als de test volgend jaar een succes is, volgen er mogelijk proeven op andere plaatsen.