Terugtrekking uit Mali begint

Ongeveer 250 Nederlandse militairen beginnen deze woensdag met de terugtrekking uit Mali. Nederland heeft dan iets meer dan vijf jaar een bijdrage geleverd aan VN-missie Minusma.

De militairen hebben zich in het noorden van het West-Afrikaanse land beziggehouden met het verzamelen van inlichtingen. Deze verkenningen werden eerst door commando’s en mariniers uitgevoerd, maar sinds eind 2016 door de Luchtmobiele Brigade.

Sinds 2014 zijn zo’n 6000 Nederlandse militairen in Mali actief geweest. Daarbij kwamen twee vliegers van een Apache gevechtshelikopter om bij een crash en verloren twee militairen het leven bij een mortierongeval.

Dat laatste ongeval leidde tot een hard rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het resulteerde uiteindelijk in het aftreden van minister Jeanine Hennis van Defensie en de hoogste militair, generaal Tom Middendorp.

Volgens het kabinet is met de VN-missie voorkomen dat Mali veranderde in een vrijhaven voor terrorisme. Ook zijn veel ontheemden en vluchtelingen teruggekeerd. Daar staat tegenover dat de situatie in het land nog steeds erg fragiel is en dat Minusma de dodelijkste VN-missie is met bijna tweehonderd dode blauwhelmen.

De Nederlandse taak wordt officieel niet door een ander land overgenomen. De missie stopt om de gereedheid van de krijgsmacht op orde te krijgen. Nederland blijft een aantal missies in de Sahel-regio steunen. Daarbij wordt een klein aantal manschappen ingezet.