Terugkijken: bijdragen Van der Staaij en Segers tijdens APB

Een met kogels doorzeefde Range Rover in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Daar vond eind 2012 een dubbele liquidatie plaats en lagen ook agenten onder vuur. De wildwestpartij geldt als een dieptepunt in de zogeheten Mocro-oorlog. Dat is een strijd tussen groepen criminelen, vaak over drugs. beeld ANP, Evert Elzinga