Terugkijken: bijdragen Segers en Van der Staaij tijdens APB

ChristenUnie-voorman Segers sprak tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over individualisme. „Vriendschappen en relaties maken gelukkig en eenzaamheid is gif. Het is ingebakken in de schepping: de mens gedijt bij relaties.”

Toch zijn grote politieke keuzes in Nederland ingegeven alsof we vooral een individu zijn, die zelfredzaam en onafhankelijk van anderen is, alsof mensen alleen maar rationeel en weloverwogen keuzes maken, stelde Segers.

Bijdrage Segers APB 2020

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij vroeg aandacht voor studenten die door het wegvallen van inkomsten uit bijbaantjes in financiële problemen komen. Hij stelde voor om studenten uit gezinnen met een middeninkomen voortaan ook een echte tegemoetkoming te geven in plaats een lening. Dat is volgens hem „tegelijk ook een welverdiende steun in de rug voor de bijspringende ouders.” Dat geldt vooral voor de eenverdieners onder hen omdat die nog steeds „vier, vijf of zes keer zoveel belasting” moeten betalen als tweeverdieners met eenzelfde inkomen.

Bijdrage Van der Staaij APB

