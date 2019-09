Terughalen subsidie sjoemel-denktank ver weg

Het is onzeker of Nederland nog wat terugziet van de miljoenen die zijn gestoken in een internationale denktank waarvan de baas zich heeft verrijkt. Het International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) is inmiddels bankroet. Terugvorderen van de subsidie is ingewikkeld en tijdrovend en misschien blijkt er niets meer te halen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij de organisatie, die zich bezighield met het bevorderen van handel en duurzame ontwikkeling, was veel loos, bevestigt het ministerie na berichtgeving van de Volkskrant. Directeur Ricardo Meléndez-Ortiz streek een veel te hoog salaris op en liet de denktank bijvoorbeeld de studie van zijn kinderen betalen. Ook bezondigde hij zich aan vriendjespolitiek.

Toen dat eind vorig jaar aan het licht kwam, stopten Nederland en de andere drie landen die ICTSD overeind hielden de subsidie. Daarop ging het in Genève gevestigde instituut failliet.

Dat faillissement moet nu eerst worden afgewikkeld, zegt Buitenlandse Zaken. Dan wordt misschien duidelijk of Nederland nog geld kan terugvorderen en of Meléndez en anderen kunnen worden aangepakt.