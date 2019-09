Terugdringen wachttijd CBR duurt nog langer

Het gaat nog wat langer duren voor het CBR de opgelopen wachttijden voor mensen die zich voor een rijbewijs laten keuren weer de baas is. In het ergste geval kan het CBR mensen pas in de zomer van 2021 weer op tijd helpen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De verdere vertraging komt onder meer doordat zich nu juist extra mensen melden bij het overbelaste CBR, uit angst dat hun rijbewijs niet op tijd wordt verlengd. Ook kan het CBR maar niet genoeg keuringsartsen vinden, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Van Nieuwenhuizen hoopt dat bijvoorbeeld een coulanceregeling voor 75-plussers wat soelaas biedt. Dat voorkomt niet alleen dat ouderen niet meer kunnen autorijden, maar geeft het CBR ook wat lucht om andere klanten te helpen. Ze belooft die regeling, op aandringen van de Tweede Kamer, zo snel mogelijk te laten ingaan.

Verder heeft de minister voormalig Prorail-baas Pier Eringa in de arm genomen om het CBR te helpen de problemen eronder te krijgen. De doorgewinterde bestuurder moet de directie gaan bijstaan.

De minister hoopt ervoor te zorgen dat de buitensporige wachttijden volgende zomer verleden tijd zijn. Dat is het gunstigste scenario dat het CBR zelf schetst.