Terugblik politieke jaar 2019 met Addy de Jong

Wat was het mooiste debat? Wie was de politicus van het jaar? En wat is de belangrijkste les van het politieke jaar 2019? Kijk terug met de chef van de politieke redactie van het Reformatorisch Dagblad, Addy de Jong.

Deze terugblik vormt een aftrap van een nieuwe videoserie: In de wandelgangen. Aan het einde van elke maand zal Addy een terublik geven op de politieke gebeurtenissen in Den Haag.