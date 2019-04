Terreurverdachte kwam vrij na mishandeling

De verdachte van de aanslag in Utrecht, Gökmen T., blijkt enkele weken voor de terreurdaad een medewerker van de gevangenis te hebben mishandeld waar hij in voorlopige hechtenis zat. Maar die hechtenis werd kort daarop toch geschorst.

Verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus zinspeelt nu op maatregelen. Ook wordt nog gekeken of er signalen waren dat T. mogelijk was geradicaliseerd, al dan niet in de gevangenis. En op welke manier is omgegaan met signalen hierover. Verder gaat het om beslissingen in het verleden, toen de verdachte al regelmatig in aanraking kwam met justitie.

De nu bekende feiten, zoals ze naar voren komen uit het strafrechtelijk verleden en de behandeling van de lopende strafzaken, geven aanleiding de werking van het justitiële systeem „op een aantal punten nader te evalueren”, meldt Grapperhaus.