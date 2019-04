„Terreurpropaganda binnen uur van internet”

Internetbedrijven krijgen een uur de tijd om terroristische propaganda in een EU-lidstaat te verwijderen als de bevoegde autoriteiten daar opdracht toe geven. Ze zijn echter niet verplicht actief naar illegale activiteiten te speuren, zodat de vrije meningsuiting en persvrijheid worden gewaarborgd. Dat staat in een wetsvoorstel dat door het Europees Parlement in Straatsburg is aangenomen (308 voor, 204 tegen en 70 onthoudingen).

Een bedrijf dat een „substantieel aantal keer” is opgedragen om terroristische boodschappen van het internet weg te halen, kan door de autoriteiten worden gevraagd aanvullende maatregelen te nemen. Bedrijven die de regel van één uur stelselmatig negeren, riskeren een boete van 4 procent van hun wereldomzet.

Na de Europese verkiezingen gaat het nieuwe EU-parlement onderhandelen met de EU-landen over definitieve wetgeving.