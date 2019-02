Tequila krijgt Europese bescherming. De Mexicaanse sterkedrank mag alleen in Europa worden verkocht als die in bepaalde delen van Mexico is gemaakt. De Europese Commissie heeft tequila opgenomen in de lijst van producten met zogeheten beschermde geografische aanduiding.

Op die lijst staat bijvoorbeeld ook jenever. Die moet in Nederland of België zijn geproduceerd. In het register staan 31 producten van buiten de EU.

Tequila wordt gemaakt van sappen uit het hart van de blauwe agave, waaraan suiker kan worden toegevoegd. De drank moet worden gemaakt in regio’s in West- en Centraal Mexico, waarin ook de gemeente Tequila ligt.