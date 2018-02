Ten Broeke geen kandidaat Buitenlandse Zaken

Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) is niet beschikbaar om Halbe Zijlstra op te volgen als minister van Buitenlandse Zaken. „Ik ben daar niet voor in. Dat heeft een vervelende, medische reden. Op dit moment moet ik een aantal onderzoeken ondergaan. Daar wil ik het maar bij laten”, zei de buitenlandwoordvoerder van de VVD tegen een verslaggever van tv-programma Jinek.

Ten Broeke werd veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van Zijlstra, die vorige week aftrad omdat hij had gelogen dat hij jaren geleden in het buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin was geweest.

In de studio bij Jinek lichtte Ten Broeke’s partijgenoot Fred Teeven toe dat Ten Broeke een neurologische aandoening heeft. „Ik weet dat hij dit een heel mooie baan vindt en dat hij het zeker goed zou kunnen. Het doet hem veel zeer, hij had het graag gedaan”, aldus Teeven.