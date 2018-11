Teleurstelling over mislukken pensioenoverleg

In politiek Den Haag wordt teleurgesteld gereageerd op het mislukken van het pensioenoverleg. Een gemiste kans, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Volgens hem heeft „het kabinet de wind economisch vol in de zeilen en mist het nu weer een kans iets voor mensen te betekenen”.

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver „overspeelt Rutte zijn hand” door niet naar de vakbeweging te luisteren. „Meer mensen die pensioen opbouwen en een haalbare pensioenleeftijd zijn redelijke en terechte eisen.”

PVV-leider Geert Wilders stelde op Twitter: „Rutte geeft liever miljarden uit aan gratis uitkeringen, huizen en zorg voor gelukszoekers dan voor de pensioenen van onze eigen mensen. Walgelijk.”

Lilian Marijnissen (SP) vindt dat het kabinet een pensioenakkoord heeft geblokkeerd en weigert op tijd stoppen met werken mogelijk te maken. „Ook werkenden, jongeren en zzp’ers hebben recht op een eerlijk pensioen. Nederland verdient beter. In maart is de keuze duidelijk: Rutte of rechtvaardigheid.”

Uitermate slecht nieuws, reageert Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. Bruins noemt het onder meer „slecht nieuws voor ons land” dat werkgevers en werknemers elkaar niet gevonden hebben. „Terwijl een stabiel, rechtvaardig en modern pensioenstelsel keihard nodig is voor de toekomst van ons land en de solidariteit tussen generaties”.

De PvdA heeft een debat aangevraagd en om het kabinet verantwoording af te laten leggen in de Kamer. „En we zullen Rutte III oproepen nu wel met een fatsoenlijk bod te komen”, aldus Asscher.