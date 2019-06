Taxichauffeur hoeft geen nieuwe VOG

Een taxichauffeur hoeft in de toekomst niet meer elke vijf jaar een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Deze verplichting verdwijnt, heeft de ministerraad besloten. Het is een van de maatregelen van het kabinet om onnodige regels voor chauffeurs en ondernemers in de taxibranche te schrappen.

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) worden taxichauffeurs al voortdurend gescreend waardoor de VOG overbodig is. Ook hoeven ondernemers die hun taxi willen inzetten voor openbaar vervoer straks daar geen aparte vergunning meer voor aan te vragen. Taxichauffeurs krijgen ook meer ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt.