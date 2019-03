Tajani zegt sorry voor Mussolini-rel

De voorzitter van het Europees Parlement biedt excuses aan aan iedereen die zich beledigd voelt door zijn uitspraken over de Italiaanse fascistische leider Benito Mussolini. Die heeft volgens Antonio Tajani ook positieve dingen gedaan. Hij zegt in een verklaring dat hij „als overtuigd antifascist op geen enkele manier de bedoeling had een antidemocratisch en totalitair regime te rechtvaardigen of bagatelliseren”.

Mussolini greep de macht in 1922 en stond in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de nazi’s. „Als we eerlijk moeten zijn: hij heeft wegen, bruggen en gebouwen gebouwd. Als je een historisch oordeel velt, moet je objectief zijn”, zei Tajani in een interview op de Italiaanse radio. Udo Bullman, leider van de sociaaldemocratische fractie in het parlement, noemde de uitspraken ongelooflijk en vroeg om opheldering.

„De fascistische dictatuur, de rassenwetten en de doden die het veroorzaakte zijn de donkerste pagina’s in de Italiaanse en Europese geschiedenis”, reageerde Tajani eerder al via Twitter. Dat herhaalt hij in de verklaring. „Ik heb altijd gevochten tegen alle vormen van dictatuur en totalitarisme”, schrijft de oud-journalist. Hij zegt heel bedroefd te zijn dat sommigen zouden kunnen voelen dat hij soepel met fascisme zou omgaan.

De Groenen in het parlement noemden Tajani’s uitspraken „onwaardig en absoluut onacceptabel”. Hij moest ze intrekken of anders aftreden, stelden ze in een verklaring „Het is niet de eerste keer dat Tajani flirt met extreemrechts, zei covoorzitter Philippe Lamberts. ,,En het is ook niet de eerste keer dat hij zijn rol als parlementsvoorzitter misbruikt om campagne te voeren in de nationale Italiaanse politiek.”

Tajani behoort tot de conservatieve partij Forza Italia en is aangesloten bij de Europese Volkspartij EVP.