Tabaksrook ook in coffeeshop taboe

Tabaksrook is ook in coffeeshops binnenkort verleden tijd. Klanten mogen een joint met tabak niet meer in de coffeeshop opsteken, heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) afgesproken met de deelnemers aan het zogeheten Nationaal Preventieakkoord.

Wie toch een joint met tabak wil roken, moet ’m meenemen naar huis. Een joint met een kruidenmengsel mag nog wel, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Blokhuis wil consequent zijn en coffeeshops niet uitzonderen van het rookverbod dat voor de horeca en op andere openbare plaatsen geldt. De afspraken die hij heeft gemaakt met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over het terugdringen van ongezond gedrag worden vrijdag gepresenteerd.

Eerder werd al duidelijk dat een pakje sigaretten 10 euro moet gaan kosten. Het kabinet gaat wel eerst onderzoeken of mensen dan voor hun rookwaren naar onze buurlanden uitwijken.