Tabaksfabrikant biedt Kamerlid GL baan aan

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders is via een wervingsbureau benaderd door tabaksfabrikant Imperial Tobacco om voor dat bedrijf te komen werken als manager public affairs, voor de externe voorlichting. De recruiter doet Smeulders de suggestie dat hij zijn mening over roken kan aanpassen. „Je kunt het als een uitdaging zien om je eigen visie en die van de partij te veranderen”, aldus de recruiter. Het Kamerlid zou interessant zijn voor het tabaksbedrijf, omdat hij bij GroenLinks zit en tegen roken is.

Smeulders kreeg een bericht op LinkedIn van het wervingsbedrijf en belde het bedrijf. Dat gesprek heeft hij op Twitter gezet. Op de video is te horen dat de recruiter zegt dat hij bij Smeulders is uitgekomen, omdat zijn positie in de Tweede Kamer van belang is voor het tabaksbedrijf. Zo zou zijn netwerk erg waardevol kunnen zijn.

Smeulders heeft de video’s gepubliceerd om te laten zien hoe de tabaksindustrie te werk gaat, zo stelt hij op Twitter.

Imperial Tobacco laat in een reactie weten dat er in brede kringen wordt gezocht naar een nieuwe manager public affairs. Dat de werver bij een Kamerlid van GroenLinks uitkomt, is te begrijpen, aldus Imperial Tobacco. „Gezien de aard van het werk, zoals het uitleggen van de standpunten van het bedrijf bij de overheid, inclusief de Tweede Kamer, kan een politiek netwerk voor een public-affairsmanager van toegevoegde waarde zijn.”

Ook liggen de standpunten over roken van het tabaksbedrijf en GroenLinks niet heel ver uit elkaar, staat in de verklaring van Imperial Tobacco. „Net als GroenLinks vindt ook Imperial Tobacco Nederland het vanzelfsprekend dat jongeren niet horen te roken.”