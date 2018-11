Taallessen voor Oost-Europese werknemers

Ook om ongelukken op de werkvloer te voorkomen, moeten werkgevers meer doen om het Nederlands bij werknemers uit Oost-Europese EU-lidstaten te verbeteren.

Een meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter het voorstel van oppositiepartij SP en regeringspartij ChristenUnie. Zij zien investeren in taallessen als een ‘sociale plicht’ voor bedrijven. „Het is bizar dat Europese arbeidsmigranten geen Nederlands hoeven te leren. Dat is makkelijk voor werkgevers, maar van integratie komt niets terecht”, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

De Kamer roept de regering op in overleg met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland tot afspraken te komen voor bedrijven met buitenlandse werknemers Behalve taallessen kan het gaan om activiteiten en cursussen die helpen bij de integratie van arbeidsmigranten en, waar mogelijk, hun gezinnen, aldus de initiatiefnemers.