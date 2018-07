Surinaamse Nederlanders hekelen Blok

De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) is „zeer geschokt” over de uitlatingen van minister Stef Blok. De vereniging, die zegt op te komen oor de belangen van de 500.000 Surinaamse Nederlanders, noemt de gewraakte uitspraken „een minister van Buitenlandse Zaken onwaardig”.

Woensdag publiceerde Zembla uitspraken van Blok waarin hij Suriname een mislukte staat (‘failed state’) noemde omdat er sprake is van veel bevolkingsgroepen die niet vreedzaam samenleven. De VSN weerspreekt dat en vindt dat de bewindsman de plank misslaat. „Nederland heeft juist in Suriname met zijn verdeel- en heerstactiek de groepen tegen elkaar uitgespeeld en zo de onafhankelijkheid op slinkse wijze doorgevoerd”, staat in een vrijdag uitgegeven verklaring.