Suikerstroop nu traditioneel Nederlands product

Nederlandse suikerstroop is voortaan een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). De Europese Commissie heeft de aanvraag voor deze beschermde productaanduiding goedgekeurd. Suikerstroop mag voortaan worden verkocht met de vermelding „traditioneel Nederlands product” op het etiket in de taal van het land waar het in de handel wordt gebracht.

Suikerstroop is volgens een toelichting van de commissie een „donkerbruine siroop die is gemaakt van de stroperige vloeistof die achterblijft tijdens de productie van suiker van de biet- of rietsuikerplant. Het heeft een zoete smaak door het hoge suikergehalte (ten minste 70 procent) maar is ook een beetje zoutig. Het wordt in traditionele Nederlandse gerechten gebruikt, zoals Groningse kruidkoek of Limburgse zoervleisj.”

Andere Nederlandse producten die al als GTS in Brussel zijn geregistreerd zijn Hollandse Nieuwe, basterdsuiker en Boerenkaas.