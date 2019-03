Succesje voor Vlaamse klimaatspijbelaars

De Vlaamse regering trekt 75 miljoen euro extra uit om meer te doen tegen klimaatveranderingen en komt daarmee Vlaamse klimaatspijbelaars tegemoet. Minister-president Geert Bourgeois had na de eerste klimaatmarsen in Vlaanderen en Brussel met duizenden jonge deelnemers begin dit jaar beloofd te kijken of er extra klimaatinspanningen mogelijk waren.

Bijna de helft van het bedrag zal worden besteed aan het energiezuinig renoveren van sociale woningen en scholen. Ook gaat er geld naar laadpalen en vergroening van bussen. Er komen meer subsidies beschikbaar voor burgers die hun woning willen isoleren.

De extra uitgaven zijn „een goed begin, maar nog steeds niet genoeg”, reageert een woordvoerster van Youth for Climate. Liever hadden de jongeren een aanscherping gezien van een artikel in de Belgische grondwet over samenwerking tussen overheden voor een doeltreffend klimaatbeleid. Het federale parlement stemde erover, maar de aanscherping haalde het niet.