„Subsidie stekkerauto’s duurder dan gedacht”

Subsidies op elektrische auto’s zijn een nog duurdere manier om de CO2-uitstoot terug te dringen dan het kabinet tot dusver heeft gemeld. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer, die om een onderzoek had gevraagd.

Wie voor een elektrische leaseauto kiest, krijgt volgens de huidige regeling gedurende vijf jaar gemiddeld 5600 euro korting per jaar op de bijtelling. Voor de ruim 25.000 elektrische leasebakken die vorig jaar geleverd werden, komt dat neer op een totaalbedrag van 700 miljoen euro. Daar komt nog bij dat de overheid onder meer brandstofaccijns misloopt.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) rekende eerder voor dat op basis van de bijtellingscijfers, de kosten per vermeden ton CO2-uitstoot zo’n 1700 euro zouden bedragen. Maar volgens de Rekenkamer, die controleert of de overheid verstandig omspringt met belastinggeld, kan dat bedrag zelfs oplopen tot 2000 euro.