Stukken Prinsjesdag: economie groeit in 2021 met 3,5 procent

De economische voorspellingen van het Centraal Planbureau, waar het kabinet zich op baseert voor Prinsjesdag, liggen traditiegetrouw op straat. Het CPB verwacht dat de economie met 3,5 procent groeit na de krimp in 2020 door de coronacrisis.

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Werkenden gaan er in koopkracht het meeste op vooruit, aldus het CPB. Zij zien een plusje van 1,2 procent. De gemiddelde koopkrachtstijging bedraagt 0,8 procent. Mensen met een uitkering hebben volgens het planbureau 0,5 procent meer te besteden, gepensioneerden gaan er 0,4 procent op vooruit.

Door het derde corona-steunpakket dat het kabinet recent presenteerde, ligt de werkloosheid iets minder hoog dan verwacht: op 5,9 procent ofwel 545.000 werklozen. In de schattingen van augustus ging het CPB nog uit van een werkloosheid van 6,5 procent van de beroepsbevolking (mensen tussen de 15 en 75 jaar die werken of werk zoeken).

De voorspellingen zijn overigens door grote onzekerheid omgeven door het coronavirus. Een tweede golf kan er mogelijk voor zorgen dat Nederland opnieuw deels of zelfs helemaal op slot gaat.

Vorig jaar leek de grootste dreiging voor de Nederlandse economie nog de „gure wind uit het buitenland”, zo waarschuwden de rekenmeesters over bijvoorbeeld de dreigende handelsoorlog. Voor 2020 was een economische groei van 1,5 procent voorspeld, maar de coronacrisis gaf de economie een enorme dreun: voor dit jaar gaat het CPB uit van een krimp van dik 5 procent. Ten opzichte van de barre situatie in 2020, zal de economie volgend jaar dus behoorlijk groeien.

De CPB-cijfers, officieel de Macro-Economische Verkenningen MEV, vormen de belangrijkste basis voor de Miljoenennota. Die nota bevat de belangrijkste plannen van het kabinet en welk prijskaartje daaraan hangt voor de belastingbetaler. Het kabinet presenteert de Miljoenennota met de MEV op Prinsjesdag.