Studentenclub ontbonden na ontgroeningsdood

De Leuvense studentenvereniging Reuzegom heeft zichzelf ontbonden nadat een van hun aspirantleden afgelopen vrijdag bij een ontgroening was overleden. Dat meldt de Vlaamse tv-zender VTM Nieuws.

Het slachtoffer, een 20-jarige jongeman uit Edegem, moest samen met twee andere nieuwe leden van Reuzegom vorige week dinsdag en woensdag opdrachten uitvoeren. Ze werden urenlang in een putje in het bos gezet en moesten volgens Belgische media onder meer een enorme hoeveelheid vissaus drinken. Alle drie werden onwel, maar de student uit Edegem verloor op gegeven moment het bewustzijn. Hij overleed vrijdag in een ziekenhuis.

De studentenclubs waren dinsdagmiddag bij de rector van de Katholieke Universiteit Leuven ontboden om afspraken te maken over ontgroeningen. Daar bleek dat Reuzegom zichzelf heeft opgeheven.