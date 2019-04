Strijd bij Forum voor Democratie escaleert

De interne strijd bij Forum voor Democratie (FVD) is verder op scherp komen te staan. Het partijbestuur wil af van Henk Otten, mede-oprichter en tweede man achter partijleider Thierry Baudet, nu bekend is geworden dat die als penningmeester zonder overleg een bedrag van ruim 30.000 euro naar zichzelf heeft overgemaakt.

Die „greep uit de kas” maakt volgens medebestuurders Thierry Baudet en Rob Rooken de positie van Otten onhoudbaar: „Een ernstige vertrouwensbreuk.” Hij is dan ook ontheven van zijn taken als penningmeester en mag geen geldzaken meer regelen voor de partij. Maar volgens de statuten kan het bestuur hem niet ontslaan. Daarom is hem herhaaldelijk verzocht de eer aan zichzelf te houden. Tot dusver weigert hij dat.

Tweede Kamerlid Theo Hiddema, de enige prominente FVD’er die donderdag beschikbaar was voor commentaar, nam het nog wel enigszins op voor Otten. Die heeft volgens hem niet met kwade bedoelingen gehandeld en het geld, dat bedoeld zou zijn geweest als beloning voor geleverde diensten, desgevraagd teruggestort. Maar: „er blijft altijd iets hangen”. Baudet zelf was wegens ziekte afwezig.

Forum roept Otten op af te treden

Hiddema roemde ook de verdiensten van Otten voor FVD, dat vorige maand bij de provinciale verkiezingen de grote winnaar was en vanaf eind mei de grootste partij wordt in de Eerste Kamer. Otten is de beoogde fractieleider in de senaat. Of de centenkwestie gevolgen heeft voor die positie, is volgens Hiddema aan Otten zelf. Hij kan zich wel voorstellen „dat hij zich wellicht achter zijn oren krabt”.

Afgelopen weekeinde haalde Otten in een interview fel uit naar Baudet, die zelf te veel de schijnwerpers op zou zoeken. Hij verweet hem daarnaast dat hij de partij te veel naar rechts stuurt en zich te vaak verliest in filosofische vergezichten. Baudet zei daarop al dat van een inhoudelijke „richtingenstrijd” binnen FVD absoluut geen sprake is.