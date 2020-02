Strengere voorwaarden voor ziekenhuisfusie

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die willen samengaan, moeten binnenkort voldoen aan strengere voorwaarden. Een zorgaanbieder die al groot en daardoor machtig is, krijgt geen toestemming meer om door een fusie nog groter te worden. Ook zorgaanbieders die ondermaats presteren, krijgen niet langer groen licht.

Het is tijd om de regels voor fusies aan te scherpen, vindt verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. Hoe minder zorgaanbieders er overblijven, hoe groter de problemen als er eentje in zwaar weer belandt of zelfs failliet gaat. Bovendien zijn zorgverzekeraars op hen aangewezen en kunnen zij bijvoorbeeld soms te hoge prijzen bedingen. Ook patiënten hebben minder keuze.

Soms moeten de nieuwe regels wijken, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Een ziekenhuis dat wil fuseren om een bankroet af te wenden, wil hij niet dwarsbomen. Dat geldt ook als patiënten zoveel profijt zouden hebben van een fusie dat de nadelen verbleken. Maar fusiepartners in spe moeten zelf aantonen dat er reden is zo’n uitzondering te maken.