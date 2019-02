Strengere regels componenten voor explosieven

Chemische stoffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt, worden moeilijker verkrijgbaar in Europa. Particulieren kunnen zulke stoffen niet meer kopen door alleen maar een ID-kaart te tonen, maar moeten een vergunning gaan aanvragen.

Verkopers moeten verdachte transacties gaan rapporteren, ook als ze alleen online opereren. Marketing wordt aan banden gelegd. De beperkingen gelden niet voor mensen die professioneel werken met dergelijke chemicaliën.

De lidstaten en het Europese Parlement hebben een onderhandelingsakkoord gesloten over deze wetgeving die het terroristen moeilijker moet maken zelf bommen in elkaar te knutselen.

Ondanks eerdere maatregelen werden bij 40 procent van de aanslagen in de EU tussen 2015 en 2017 zelfgemaakte explosieven gebruikt. Zo zat er zwavelzuur in de bommen bij aanslagen in Parijs, Brussel en Manchester. Dat is een van de stoffen die aan de lijst van ‘verboden’ stoffen worden toegevoegd.

De wetgeving treedt anderhalf jaar na de formele goedkeuring in werking.