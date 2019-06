Strengere controles op gevaarlijke stoffen

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) verscherpt de controles bij bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De Inspectie SZW krijgt 4,5 miljoen euro extra om specifiek toezicht te houden op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer, schrijft Van Ark aan de Tweede Kamer.

Het maximale boetebedrag voor overtreders gaat omhoog van 3000 naar 4500 euro, zegt Van Ark in een interview in het AD. De staatssecretaris zegt dat de boete vooral een ‘prikkel’ moet zijn om verbeteringen af te dwingen. Al heeft ze niet veel geduld: ’‘Als de cijfers niet verbeteren sluit ik zeker niet uit dat er nog strengere maatregelen genomen moeten worden.”

Elk jaar overlijden 3000 mensen omdat ze op de werkvloer zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat cijfer moet omlaag, vindt Van Ark. ’‘Slachtoffers missen erkenning voor wat hun is aangedaan.’‘

Bij gevaarlijke stoffen wordt al snel gedacht aan onder meer asbest of chroom-6. ’‘Maar het kan ook gewoon bakkersmeel zijn’‘, zegt Van Ark. De staatssecretaris legt uit dat mensen jarenlang met gevaarlijke stoffen kunnen werken zonder klachten te hebben, totdat ze die alsnog krijgen en niet meer beter worden. ’‘Daar zit het venijn.’’

Van den Ark heeft een commissie ingesteld die adviezen gaat geven om toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten eenvoudiger af te handelen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is per 1 juli aangesteld als voorzitter van de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten. Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door chroom-6 moeten in de toekomst minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend worden.