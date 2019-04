Strengere aanpak overlast in en rond azc’s

Bewoners van asielzoekerscentra die veel overlast veroorzaken worden strenger aangepakt. Waar nu nog met relatief zachte hand geprobeerd wordt ze in de goede richting te sturen, komt de nadruk meer te liggen op toezicht en handhaving. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na een bericht in De Telegraaf.

De lastigste asielzoekers worden sinds 2017 ondergebracht in centra met extra begeleiding en toezicht in Amsterdam en Hoogeveen. Maar ook daar ligt volgens verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers de nadruk nu nog onvoldoende op handhaving. Bovendien zou het personeel er niet opgewassen zijn tegen raddraaiers. Het nieuwe regime moet daar verandering in brengen.