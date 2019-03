Strengere aanpak alcoholverkoop minderjarigen

De verkoop van alcohol aan minderjarigen via internet wordt aan banden gelegd. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de verkopende winkels wettelijk verantwoordelijk maken voor de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. De bezorgdienst en de webwinkel moeten hier dan samen afspraken over maken.

Uit onderzoek over de naleving van de alcoholleeftijd bleek vorig jaar dat minderjarigen nog makkelijk alcohol thuis kunnen laten bezorgen. Er wordt nauwelijks gecontroleerd. Blokhuis wil het toezicht in handen leggen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Inspecteurs van de NVWA krijgen de bevoegdheid om zich voor te doen als minderjarige bij het kopen van alcohol via internet.

Blokhuis wil ook dat er een einde komt aan stuntaanbiedingen voor alcohol als „twee halen, één betalen”. Verkopers moeten aanbiedingen op alcohol beperken tot maximaal 25 procent korting. De staatssecretaris wil dat consumenten bewuster omgaan met het kopen van alcoholhoudende dranken.