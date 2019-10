Streefbedrag voor Venezolanen niet gehaald

Een internationale solidariteitsconferentie in Brussel voor steun aan de 4,5 miljoen gevluchte Venezolanen heeft minder geld opgebracht dan gehoopt. Voor dit jaar is volgens de Verenigde Naties 738 miljoen dollar nodig, maar daarvan is vooralsnog slechts 60 procent toegezegd.

De EU maakte 30 miljoen euro extra vrij, terwijl andere landen in totaal 120 miljoen euro extra toezegden, maakte VN-vluchtelingencommissaris Filippo Grandi bekend. Onder meer Spanje, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS trokken de portemonnee. Deze bijdragen komen bovenop op eerdere toezeggingen.

Er komt nog een officiële donorconferentie. De EU en haar lidstaten zijn bereid meer te doen, zei buitenlandchef Federica Mogherini. „Een urgent antwoord op de humanitaire situatie van Venezolanen en hun gastgemeenschappen kunnen we niet ontwijken.” Zij herhaalde dat een politieke oplossing voor de crisis in het verdeelde Zuid-Amerikaanse land de enige weg vooruit is.