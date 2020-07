Strandpaviljoens mogen in de winter blijven staan, maar niet open

Strandpaviljoens mogen gedurende het winterseizoen blijven staan. Dat scheelt de eigenaren hoge kosten om ze af te breken en volgend jaar weer op te bouwen. Maar de paviljoens mogen in de winter niet open.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had hierom gevraagd. Het kabinet staat het eenmalig toe vanwege de coronacrisis, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

„Dit verkleint de kans dat ondernemers als gevolg van de corona-maatregelen in financiële problemen komen”, schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Alleen het hoofdgebouw mag blijven staan.

Veel paviljoeneigenaren hebben het net als andere horecabedrijven moeilijk omdat ze door de coronacrisis later zijn opengegaan. Ook kunnen ze minder klanten ontvangen omdat ze rekening moeten houden met de 1,5 meterregel. KHN zegt daarom blij te zijn met het initiatief van de overheden.

„Paviljoenhouders zijn in de afgelopen periode in acute liquiditeitsproblemen gekomen omdat de vaste lasten doorliepen, maar inkomsten uitbleven. Veel paviljoenhouders hebben bovendien te maken met extra kosten omdat zij de strandpaviljoens moeten afbreken voor het winterseizoen. De op- en afbreekkosten van een paviljoen lopen in sommige gevallen op tot 150.000 euro per paviljoen. Deze kosten worden door de coronacrisis niet terugverdiend. Als paviljoens in de winter kunnen blijven staan, dan biedt dit horecaondernemers enige financiële ruimte”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

De strandtenten kunnen de komende maanden aangeven of ze op op het strand willen blijven staan. Willemsen: „Hier wordt niet alleen het bedrijf geholpen, maar dit geeft ook een impuls aan de lokale economie en gemeenschap. De paviljoenhouders kunnen er zo namelijk voor zorgen dat zij ook volgend jaar weer klaarstaan om de gasten en de inwoners te ontvangen. Dit helpt de economie van de kustregio om weer sneller te herstellen na de coronacrisis.”