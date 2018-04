Straf voor majesteitsschennis blijft hoger dan D66 lief is

Iedereen is voor de wet gelijk, vindt D66-Kamerlid Verhoeven. Toch krijgt iemand die de koning beledigt, straks alsnog een hogere straf dan wie een willekeurige burger bruuskeert. Da’s een beetje gek, vindt SGP’er Van der Staaij.

Verhoeven verdedigde woensdag in de Kamer zijn initiatiefwetsvoorstel om belediging van de koning als apart delict te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Wie Willem-Alexander, zijn echtgenote Máxima of kroonprinses Amalia beledigt, riskeert nu vijf jaar cel. De D66’er wilde dat terugbrengen naar maximaal drie maanden: de straf die staat op belediging van gewone burgers.

VVD en PvdA vonden dat te mager. Om hen tegemoet te komen, heeft Verhoeven zijn wet aangepast. Wie de koning, zijn vrouw of de troonopvolger beledigt, gaat voor maximaal vier maanden op water en brood. Dat is dezelfde straf als voor belediging van ambtenaren in functie.

Dat Verhoeven de koning gelijkstelt aan iedere andere burger, zint CDA’er Van Dam allerminst. „Onze koning is geen gemiddelde huisvader maar iemand die een andere positie heeft in ons staatsbestel”, zei hij tijdens het debat.

Fundamentele kritiek had ook Van der Staaij. Verhoevens wetsvoorstel zet „heel pompeus” in met de stelling dat de koning volstrekt geen steviger bescherming geniet, merkte hij op. Maar door het beledigen van de koning alsnog zwaarder te bestraffen dan belediging van gewone burgers, haalt Verhoeven zijn eigen wetsvoorstel „totaal onderuit”, constateerde hij. „Want –en ik juich dat toe– via de achterdeur komt er gewoon toch een zwaardere strafbepaling in de wet.”

Verhoeven ontkende vervolgens in alle toonaarden dat hij daarmee zijn eigen wetsvoorstel ondergraaft. De aanpassing van zijn wet is slechts een „subtiele tegemoetkoming” aan VVD en PvdA, om zich te verzekeren van hun steun, legde hij uit. Dat is niet wat hij oorspronkelijk wilde, gaf Verhoeven toe. Maar volgens hem „doet dat niets af aan de gelijkheid” tussen koning en onderdanen.

De hogere straf voor belediging van de koning en van ambtenaren noemde hij „een functionele bescherming van mensen die met hun poten in de klei staan.”

VVD en PvdA waren er in elk geval tevreden mee. Dat gold eveneens voor het kabinet. Minister Grapperhaus (Justitie) betoogde dat de koning wel degelijk een speciale positie inneemt in onze samenleving en dat hij daarom extra bescherming moet krijgen.

De minister is daarom blij met de aanpassing van de wet. „Belediging van de koning blijft strafbaar en strafverhoging juist voor dat delict blijft nog altijd in de wet staan”, vatte hij samen.

De Kamer stemt volgende week dinsdag over Verhoevens wet.