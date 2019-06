Storing enkelbanden was derde dit jaar

Het was niet voor het eerst dat vorige maand verdachten en veroordeelden die een enkelband dragen urenlang buiten beeld waren van justitie. De storing was de derde dit jaar. Maar vorige maand lijken enkele dragers ook door te hebben gehad dat hun enkelband niet werkte, meldt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Ook in januari en in april weigerde het systeem dienst, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Steeds ging het mis omdat er onderhoud werd of was uitgevoerd aan de software of het netwerk. In januari verloor justitie het zicht op bijna alle dragers (625), in april waren dat er 150.

De storing in mei duurde ruim een etmaal, en dat was wel ruim dubbel zo lang als de vorige twee keer dat de enkelbanden haperden. Ongeveer tachtig gevaarlijke enkelbanddragers zijn na het opmerken van de langdurige storing opgesloten, meldt het ministerie. Een drager had zich in de tussentijd van de enkelband ontdaan en de benen genomen, maar hij werd de volgende dag weer opgepakt.