Storing bij Europese luchtverkeersleiding

Door computerproblemen bij Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding in Brussel, worden beperkingen opgelegd aan het vliegverkeer in Europa. Noodprocedures zijn in werking gesteld waardoor de capaciteit met 10 procent wordt verkleind, meldt de organisatie. Onduidelijk is of er vluchten moeten worden geschrapt vanwege de storing in het vluchtmanagementsysteem.

Er wordt aan een oplossing gewerkt. De veiligheid is niet in gevaar, aldus Eurocontrol.

De Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol onderzoeken nog of er ook gevolgen zijn voor het luchtverkeer in Nederland.