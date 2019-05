Stoffer (SGP): Gezin moet de basis zijn

„In Nederland bestaat een enorme kloof tussen een- en tweeverdieners.” Dat zei Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) maandag in een uitzending van NieuwLicht van de Evangelische Omroep (EO).

„In ons belastingsysteem betaal je gewoon vier of vijf keer zoveel belasting als alleen de man van een gezin werkt. Dat moet de overheid niet doen; geen staatsdwang uitoefenen op of mensen wel of niet gaan werken”, aldus het Kamerlid in de uitzending.

Schrijfster en columniste Marianne Zwagerman vindt het belangrijk dat vrouwen werken. „Ik vind het niet nodig dat de overheid vrouwen stimuleert te gaan werken. Maar zolang we in een land leven waar de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk is, hebben we wel een groot probleem”, reageerde Zwagerman. Het levert Nederland volgens haar economische problemen op dat veel vrouwen niet werken. „We hebben heel veel vacatures, dus iedereen die wil werken kan dat doen.”

Stoffer vindt dat het gezin uitgangspunt moet zijn van overheidsbeleid. „De regering gaat uit van een individu die voor zichzelf moet kunnen zorgen. Maar het gezin moet de basis zijn en de ruimte krijgen om voor de kinderen te zorgen.”

Stellen bij wie de man werkt en de vrouw voor het huishouden zorgt zijn het gelukkigst, bleek onlangs uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

In juni wordt een onderzoek van het kabinet verwacht naar de eenverdiener. Stoffer diende in mei vorig jaar een motie in die de regering opriep om opties te schetsen hoe de belastingdruk voor eenverdieners lager kan worden.