Stoffer (SGP) bij jongeren FVD: Nederland heeft renaissance nodig

Forum voor Democratie blijft de gemoederen bezighouden. Afgelopen zaterdag kwamen de jongeren van Forum voor Democratie bij elkaar in Amsterdam. De afgelopen maanden groeide hun aanhang explosief. De jongeren lieten zich inspireren door Baudet en tal van andere partijgenoten.

Opmerkelijk was dat ook SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer de Forum-jongeren toesprak. Hij sprak over de overeenkomsten tussen FVD en SGP, maar leerde de jongeren ook wat echte wedergeboorte is.

Stoffer verwees naar het roemrijke verleden van Nederland, met zijn schilders en deltawerken, en stelde dat Forum en SGP daar beide trots op zijn. Om er fijntjes aan toe te voegen dat het verleden is gebouwd op het christendom.

De waarschuwing van de SGP’er dat het Nederlandse leger straks geen „onderdeeltje” moet worden van een Europees leger, ging er bij de FVD-jongeren in als gesneden koek.

Stoffer stelde dat hij het eens is met Baudet dat Nederland een renaissance, een wedergeboorte, nodig heeft. Om dan vervolgens zijn punt te maken: „Maar het is wel van belang goed uit te diepen wat dat is. Voor mij is wedergeboorte iets dat begint tussen God en mens. Dat gun ik jullie ook. Want van daaruit kunnen we Nederland weer terugbrengen naar een christelijke natie.”

Bekijk hieronder de dag terug. Rond 1.35.00 de toespraak van Stoffer.