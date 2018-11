Stoffer noemt steun voor motie tegen zondagsopenstelling „hoopvol teken”

Het kabinet ontraadde de motie van SGP en D66 die uitspreekt dat winkeliers contractueel nooit gedwongen mogen worden hun winkel op zondag te openen. Dat de Kamer hem dinsdag toch aannam, zelfs met 113 stemmen voor, noemt SGP’er Stoffer „een hoopvol teken.”

Al minstens twee jaar is de SGP bezig winkeliers te hulp te komen die door een Vereniging van Eigenaren of een winkeliersvereniging gedwongen worden, soms onder bedreiging van hoge boetes, hun deuren op zondag te openen. Lange tijd met maar weinig resultaat.

Jawel, het huidige kabinet ondernam actie. In een wetsvoorstel, dat momenteel in internetconsultatie is, regelt staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) dat winkeliers die hun zaak niet op zondag willen openen niet met dwangsommen mogen worden geconfronteerd als zij daar nooit contractueel mee hebben ingestemd.

De SGP wil echter een stap verder gaan. Van dwang mag inderdaad geen sprake zijn als huurcontracten tussentijds eenzijdig worden veranderd, stelt de partij. Maar ook in nieuwe huurcontracten mag niet worden opgenomen dat winkeliers hun winkel op zondag moeten openen, vindt de SGP. Ondernemers mogen niet nodeloos worden verhinderd zich in bepaalde winkelcentra te vestigen.

Een motie die daarom vraagt, medeondertekend door D66, werd dinsdag –hoewel ontraden door het kabinet– toch door de Kamer aangenomen; met alleen VVD en 50PLUS tegen.

Had u deze uitkomst verwacht?

„Nee. Althans, vorige week, toen de Kamer met het kabinet debatteerde over de begroting van Economische Zaken, nog niet. Staatssecretaris Keijzer ontraadde toen onze motie.

Wel vond ik het opmerkelijk dat D66-Kamerlid Verhoeven vorige week eigener beweging ook dit punt opvoerde. Daarom hebben we ook samen de motie in gediend. Je zag al een zekere omslag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, toen meerdere partijen lieten merken het met ons eens te zijn.”

Wat wilt u dat het kabinet doet?

„Ik ga ervan uit staatssecretaris Keijzer haar wetsvoorstel aanpast en aanvult. Over dat wetsvoorstel volgt natuurlijk ooit nog een Kamerdebat, waarin datgene wat de Kamer wil ook via een amendement kan worden ingebracht. Maar ik ga ervan uit dat dit niet nodig is, na zo’n sterke uitspraak van de Kamer.”

Keijzer noemde de motie vorige week een „ontzettende grote inbreuk op de contractvrijheid.”

„Je hebt naast contractvrijheid ook de vrijheid van ondernemers. Wij gunnen alle ondernemers, ook zij die geen christelijke levensovertuiging hebben, de vrijheid om niet op zondag te hoeven werken. We vinden het onbestaanbaar dat christelijke ondernemers vanwege de dwang tot zondagsarbeid tot op zekere hoogte van deelname aan het maatschappelijk verkeer worden uitgesloten. Dat kán toch niet?

Maar gelukkig is onze motie dinsdag aangenomen. Ik ben heel blij met het signaal dat de Kamer nu in grote meerderheid afgeeft, namelijk dat er ruimte moet blijven voor christelijke ondernemers in winkelcentra. Dat is een hoopvol teken. Blijkbaar zijn voor de meeste partijen de grenzen van winkelopenstelling op zondag nu wel bereikt.”