Stoffer beëdigd tot SGP-Kamerlid

Chris Stoffer is woensdagmiddag beëdigd tot SGP-Kamerlid. Hij volgt Elbert Dijkgraaf op, die dinsdag bekendmaakte te vertrekken.

Bij de beëdiging was familie van Stoffer aanwezig. Na het afleggen van de eed, feliciteerden de Kamerleden hem.

Stoffer nam plaats op de blauwe Kamerzetels, maar stond een half uur later in een debat over vliegveld Lelystad direct aan de interruptiemicrofoon. Kamervoorzitter Arib feliciteerde hem daarop met zijn maideninterruptie.