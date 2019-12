Stikstofwet in principe voor kerst in senaat

De spoedwet van het kabinet met stikstofmaatregelen wordt in principe voor de kerst behandeld in de Eerste Kamer. Senatoren hadden aangegeven wellicht meer tijd nodig te hebben, maar de Kamer wil toch volgende week al stemmen over de wet.

Vooral oppositiepartijen stuurden vorige week aan op vertraging, tot ergernis van de coalitie. Het kabinet wil vaart maken met de wetgeving, die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen. De senatoren gingen uiteindelijk overstag, op voorwaarde dat minister Carola Schouten (Landbouw) de schriftelijke vragen van de Kamerleden "tot tevredenheid" beantwoordt.

Of een meerderheid van de senatoren uiteindelijk voor de spoedwet stemt, is nog maar de vraag. Naast de coalitiepartijen stemden alleen de SGP, 50PLUS en eenmansfractie Van Haga voor in de Tweede Kamer. Die samenstelling heeft in de senaat geen meerderheid. Schouten moet op zoek naar steun bij andere oppositiepartijen.