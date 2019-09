Stikstofuitspraak raakt veel meer projecten

Veel meer projecten dan in eerste instantie gedacht komen mogelijk in de problemen door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State.

Uit een rondgang van het ministerie van Landbouw blijkt dat 18.000 bouwprojecten op de tocht komen te staan, bericht NRC. Haagse bronnen bevestigen dat er inderdaad vele duizenden woningbouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten mogelijk stil komen te liggen.

De RvS oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van Nederland niet voldoet aan Europese regels. In dat programma was vastgelegd dat een project stikstof mocht uitstoten, ook in de buurt van specifiek beschermde natuurgebieden, zolang de belofte maar werd gedaan dat de uitstoot in de toekomst zou worden gecompenseerd. De RvS-uitspraak zorgt dat grote projecten als de opening van Lelystad Airport en de verbreding van de ring rond Utrecht ernstige vertraging oplopen.

Het precieze aantal waarop het Interprovinciaal Overleg - dat namens het ministerie een rondgang maakte - uitkomt, kan nog iets afwijken, aldus een ingewijde. Maar het aantal is wel van die orde van grootte, en dus veel groter dan eerst gedacht. Overigens betekent dit niet dat er per definitie een streep wordt gezet door alle projecten. Bij een deel van de plannen is de geschatte stikstofuitstoot bijvoorbeeld zeer gering.

Het kabinet werkt, onder leiding van het Landbouwministerie, aan een langdurige oplossing om het PAS te vervangen. Voormalig minister Johan Remkes leidt een commissie die ook naar oplossingen zoekt. Zijn resultaten worden in de weken na Prinsjesdag verwacht.