Stikstofaanpak kabinet houdt stand

Hoewel de stikstofmaatregelen die het kabinet deze week aankondigde op veel kritiek kunnen rekenen, kwamen die donderdag niet in gevaar.

Dat bleek tijdens het debat over de stikstof- en PFAS-problematiek.

Wel is het duidelijk dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderling van inzicht verschillen.

PVV-leider Geert Wilders probeerde daar gebruik van te maken, door premier Mark Rutte te confronteren met een uitspraak van coalitiepartij D66. Tjeerd de Groot, landbouwwoordvoerder van die partij, sprak in het debat van „een zevengangendiner. We zijn nu bezig met de amuse.” „Hoeveel pikt u nog? Hoeveel accepteert u nog?”, wilde Wilders van Rutte weten.

De premier bleef er koel onder, al benadrukte hij in het debat dat het inderdaad gaat om een eerste pakket maatregelen.

Een motie van wantrouwen van de PVV-leider haalde het niet; alleen FVD stemde voor. Volgens PVV en FVD is er helemaal geen stikstofcrisis.

SGP’er Roelof Bisschop vroeg zich af „waar het gezonde verstand is.” Volgens hem moet „vooral de landbouw het bezuren.”

De linkse oppositie oordeelde hard over het optreden van het kabinet. „Een wanprestatie”, aldus GroenLinks-voorman Jesse Klaver.

De PvdA sprak bij monde van Kamerlid William Moorlag van „een beschamende vertoning. Zes maanden heeft het geduurd voordat een ei is gelegd door het kabinet en dat ei is in hoge mate een windei. De PvdA is voorstander van veel meer bron- en herstelmaatregelen, maar constateert ook dat de coalitie op dit moment in beton gegoten zit.”

Voor de coalitiepartijen blijven in elk geval het omgaan met Natura 2000-gebieden en inkrimping van de veestapel gevoelige kwesties.