Steun voor nieuwe woonvormen ouderen

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, maar nieuwe woonvormen die dat mogelijk maken zijn lastig te financieren. Het kabinet stelt daarom geld beschikbaar om dit voor particulieren en sociale ondernemers toch mogelijk te maken. Het gaat om initiatieven waarbij ouderen gemeenschappelijk gaan wonen en waarbij ook zorg mogelijk is.

Er komt jaarlijks een subsidie van een miljoen euro om te onderzoeken of projecten haalbaar zijn. Verder stelt de overheid zich borg voor een deel van de leningen om nieuwe woonvormen te ontwikkelen en te bouwen. Hiermee is 56,8 miljoen gemoeid, maar dat loopt in 2021 op tot ruim 164 miljoen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) sloot hierover woensdag een overeenkomst met een aantal banken.

Verder roept de bewindsman gemeenten op grond voor dergelijke projecten beschikbaar stellen. „Dat is hard nodig, want de vraag naar deze woonvormen zal als gevolg van de vergrijzing alleen maar toenemen.” Over ruim tien jaar zijn er naar verwachting 2,1 miljoen 75-plussers, nu zijn dat er 1,3 miljoen.