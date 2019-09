Steun voor aanleg slimme laadpaal in 21 steden

Het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om de aanleg van laadpleinen met 472 slimme laadpunten in 21 steden mogelijk te maken. De eerste laadpleinen moeten volgend jaar klaar zijn. Ze komen onder meer in grote steden als Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht, maar ook in kleinere als Schiedam, Culemborg en Zeist.

De aan de slimme laadpaal gekoppelde auto slaat het overschot aan duurzaam opgewekte stroom op om die vervolgens op piekmomenten weer aan het elektriciteitsnet terug te geven. Zo kunnen pieken en dalen op stroomnet worden opgevangen.

„Deze laadpalen zijn de toekomst. Ze ontlasten het stroomnet, benutten groene stroom beter en maken het laden van je auto nog voordeliger. Daarom wil ik de aanleg ervan versnellen”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Het kabinet heeft in het klimaatakkoord afgesproken elektrisch rijden te stimuleren. Zo moet de uitstoot van CO2, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, worden teruggebracht.

Steeds meer energie wordt duurzaam opgewekt door bijvoorbeeld zonne-energie en windmolens. Een tekort aan stroom kan dan ontstaan als er geen wind of zon is. Het gebrek aan stroom kan op dat soort momenten dan door de slimme laadpalen worden aangevuld.

Automobilisten kunnen op termijn volgens het ministerie ook geld gaan verdienen met de slimme laadpalen. Als een automobilist zijn elektrische auto beschikbaar stelt om stroom te leveren tijdens piekmomenten in de energievraag kan die daarvoor in ruil een beloning krijgen.