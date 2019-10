Steun van GroenLinks helpt minister in debat

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft zonder grote moeite de begrotingsplannen van het kabinet verdedigd in de Tweede Kamer. Mede doordat GroenLinks al op voorhand liet weten geen blokkades op te zullen werpen, kon de oppositie geen gezamenlijke vuist maken tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

Met name de linkse partijen hadden graag gezien dat de laagste inkomens meer zouden profiteren van de beoogde lastenverlichting voor burgers. Hoekstra wees er evenwel op dat juist in de hogere inkomensgroepen meer mensen een baan hebben. „En het is een bewuste keuze geweest van het kabinet dat werkenden er het meest op vooruitgaan.”

De PvdA wil, in tegenstelling tot GroenLinks, wel wisselgeld hebben voor steun aan de begrotingsplannen. Met name in het onderwijs en de woningmarkt moet meer worden geïnvesteerd, anders gaan de sociaaldemocraten niet akkoord. In de Eerste Kamer kunnen zij de coalitie aan een meerderheid helpen, maar die heeft aan de steun van GroenLinks al genoeg.

Op toezeggingen van Hoekstra hoefde de PvdA dan ook niet te rekenen. De minister merkte op dat in deze kabinetsperiode meer geld naar het basisonderwijs gaat dan de sociaaldemocraten in petto hadden. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wierp tegen dat gezien het oplopende lerarentekort echt meer investeringen nodig zijn. „De minister van Financiën duikt daarvoor weg.”

„Vandaag is het minder gelukt dan anders om dichter bij elkaar te komen”, vatte Hoekstra zijn discussie met de PvdA’er samen.

Hoewel de rest van het debat hem gemakkelijk af ging, moest de minister de Kamer wel antwoorden schuldig blijven over het veelbesproken investeringsfonds. De partijen willen meer weten over hoe het miljardenfonds eruit komt te zien dat het kabinet wil optuigen voor toekomstige investeringen in de versterking van de economie.

Hoekstra is naar eigen zeggen nog aan het „studeren” op de voorwaarden waar zo’n fonds aan moet voldoen. Pas als hij dat weet, kan hij meer details geven aan de Tweede Kamer.