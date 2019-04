Steun Kamer voor minder nachtvluchten groeit

Steeds meer partijen in de Tweede Kamer willen het aantal nachtvluchten op Schiphol verbieden of sterk reduceren. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie sluiten zich hier bij aan.

Volgens Jan Paternotte (D66) loopt Schiphol totaal uit de pas vergeleken met andere Europese luchthavens als het gaat om nachtvluchten. Het gaat volgens hem vaak om vakantie- en vrachtvluchten die tussen 23.00 uur en 06.00 uur vliegen. Jaarlijks betreft het zo'n 20.000 vluchten.

Dat zijn volgens hem geen vluchten die essentieel zijn voor Schiphol als internationaal knooppunt. ,,Wat D66 betreft is er alle reden om de nachtvluchten terug te brengen tot een reëel niveau", aldus Paternotte. Dat moet gebeuren vanaf 2021.

,,Minder nachtvluchten zou een verstandig doel zijn", zegt Eppo Bruins (ChristenUnie) tegen RTL Nieuws. Ook SP wil geleidelijke afschaffing. Andere partijen zoals GroenLinks en Partij voor de Dieren pleiten al langer voor een verbod op nachtvluchten. De Tweede Kamer spreekt donderdag met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over luchtvaart.

De onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) liet vorige week in een advies weten voorstander te zijn van beperking van het aantal nachtvluchten. De raad wijst erop dat slaapverstoring door nachtvluchten negatieve effecten op de gezondheid heeft. Beperking van de nachtvluchten kan door die ,,substantieel" duurder te maken of door bepaalde vluchten niet meer toe te staan, aldus de Rli.

En vorig najaar steunden vier provincies en dertig gemeenten rond Schiphol het idee om een derde minder nachtvluchten uit te voeren om toekomstige groei van Schiphol mogelijk te maken. De KLM reageerde afwijzend. ,,Een beperking van nachtvluchten zou een extra hobbel zijn in de verdere groei van de KLM-groep. Met name Transavia gebruikt de vluchten in de randen van de nacht, om zo voldoende slagen te kunnen maken naar de Middellandse Zee", liet president-directeur Pieter Elbers van KLM toen weten aan De Telegraaf weten.